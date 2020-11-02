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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım düşen enerji tesisi 7 saattir yanıyor... O anlar kamerada

Yıldırım düşen enerji tesisi 7 saattir yanıyor... O anlar kamerada

Yıldırım düşme anının görüntüsü

Yıldırım Düştü Tarım Kamera Yıldırım Düşmesi Yangına Müdahale 

-Yangından genel ve detay görüntüler
-İtfaiye araçlarından görüntüler
-Yanan yerlerden detay görüntüler
-İtfaiyenin soğutma çalışmasından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da biyokütle enerji tesisine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın yaklaşık 7 saattir devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi’nde bulunan biyokütle enerji tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Açık alanda depolanan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle enerji üretiminde kullanılan balyalar biranda alev aldı. İş yeri çalışanları olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 saattir yangına müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan kişi olmadığı öğrenildi. (CNK-
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