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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yıldırım düşen camideki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Yıldırım düşen camideki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Camiden görüntüler

Yıldırım Düştü 

-Camide oluşan hasardan görüntüler
-İsmail Yıldırım'ın konuşması
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırımın düştüğü camide oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan camiye akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkılırken, cami içerisinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Oluşan hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir, yıldırımın düştüğü anda camide bir kişinin bulunduğu ama sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Burada bir kardeşimiz yatsı namazını kılmak için bekliyor. Yıldırım düştüğünde tespih çekerken korkmuş ve ne yapacağını şaşırmış. Yıldırım düşünce ne yaptığını, nasıl eve gittiğini bilmiyor. Caminin hasar gördüğünü de bilmiyor" ifadelerini kullandı.
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