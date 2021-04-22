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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yıldırım'dan kanser hastası çocuklara kutu kutu mutluluk

Yıldırım'dan kanser hastası çocuklara kutu kutu mutluluk

Çocuklara kutuların verilmesi

Kutlay Sosyal Medya Kanser Tedavisi Dünya Çocukları Meyra 

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( BURSA )- Yıldırım'dan gönüllere dokunan proje BURSA

- Yıldırım Belediyesi, 1 kutu mutluluk projesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kanser hastası çocukların yüzünü güldürdü. Kanser hastası çocuklara mektup yazan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Umudun yenemeyeceği zorluk yoktur” dedi.
Yıldırım Belediyesi, 1 Kutu Mutluluk Projesi kapsamında sosyal medyadan duyuru yaparak, tüm çocuklardan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören kanser hastası çocuklar için mektup yazıp, resim yapmalarını istedi. Projeye Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu, Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ve Busmek Anakucağı Öğrencileri toplu şekilde katılırken, toplam 195 mektup ve resim toplandı.Başkan Yılmaz'dan mektupToplanan mektup ve resimlerin yanı sıra Yıldırım Belediyesi tarafından temin edilen, boyama kalemleri, kitap, oyuncak, resim defteri, bayrak ve balon ‘sevgi kutusu’ adıyla kutulandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kızı Hümeyra ile birlikte kanser tedavisi gören çocuklar için sevgi kutusu oluşturup, mektup yazdı.Başkan Yılmaz çocuklara yazdığı mektubunda, “Yıldırım’ın çiçekleri, geleceğimiz, göz bebeğimiz çocuklarımız; hepinizi sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bilmenizi isterim ki, umudun yenemeyeceği zorluk yoktur. Neşe ile parklarda koşturacağınız, sağlıklı, mutlu günlere kavuşacağımıza olan inancım tamdır. Birlikte, el ele kutlayacağımız bayramlarda buluşmak dileğiyle, yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.Hazırlanan toplam 60 sevgi kutusu, belediye ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara ulaştırıldı. Sevgi kutularını alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür eden Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, “Atamızın armağanı olan ve tüm dünya çocuklarının bayramının kutlandığı bu özel günde, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam sunmak en büyük isteğimizdir. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlar, onlara sağlık, mutluluk dolu bir yaşam dilerim. Bu anlamlı günde, Yıldırım Belediyesi’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyareti ve beraberlerinde getirdikleri güzel hediyeleri için, çocuklarımız adına ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

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