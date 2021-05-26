Yıldırım’da Engelliler Haftası kutlandı

-engellilerin oynaması

-engellilerle röportaj

-engelli dernek röportajları

-başkan yardımcısı konuşması



( BURSA ) - BURSA



- ‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran ve onları hayatın içinde tutan Yıldırım Belediyesi, tam kapanma dönemine denk gelen '10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Yıldırım Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitim gören Engelsiz Mutfak, Engelsiz El Sanatları ve Müzik Akademisi öğrencileri hünerlerini sergiledi. Downsendromlu, otizmli ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Engelsiz Mutfak ekibi hazırladıkları kurabiyeleri Yıldırımlı vatandaşlara ikram ederken Engelsiz El Sanatları kursiyerleri de, el emekleri süs eşyalarını kurulan stantlarda sergiledi. Müzik Akademisi öğrencileri ve öğretmenleri ise sergiledikleri mini konser ile vatandaşların büyük beğenisini topladı. Programa katılan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, burada yaptığı konuşmada, “Tam kapanma dönemine denk geldiği için Engelliler Haftası’nda engelli kardeşlerimizin haftasını kutlayamamıştık. O sebeple gönlümüz biraz buruktu. Yıldırım Belediyesi olarak bunu telafi etmek için bir organizasyon gerçekleştirdik. Mutlu olmak hepimizin hakkı ama engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin daha çok hakkı. Toplum olarak onlara bir mutluluk borcumuz var bu dünyada. Bunu yerine getirmek için bir aradayız. Bizler engelli ailelerin ve engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Engelsiz Yaşam Okulu’nda faaliyetlerimiz devam ediyor. Engelli kardeşlerimizin yaşama katılmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri için sürekli bir çaba halindeyiz. Fakat bu önemli gün ve haftalar toplumda farkındalık oluşturmak için bizler adına bir fırsat. Bugün o fırsatı kıymetli Yıldırımlı hemşehrilerimize takdim edeceğiz. Hem de arkadaşlarımızın hünerlerini görmüş olacağız” diye konuştu.

Engelliler Haftası ve etkinlikleri ile ilgili mesaj paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise; "Engelsiz bir Yıldırım inşa etmek için çalışmalarımız sürüyor. Engelli bireyleri ait oldukları yerde, sosyal hayatın içinde tutacak projeleri hayata geçiriyoruz. Engelsiz Yaşam Okulu, ücretsiz engelli araçları bakım ve onarım hizmeti, engelli vatandaşlarımıza yönelik ulaşım destek hizmeti ve sosyal farkındalık projeleri ile her daim engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı. (SD-Y)

