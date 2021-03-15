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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım’da dönüşüme ‘yol’ açılıyor

Yıldırım’da dönüşüme ‘yol’ açılıyor

açıklamalar

( BURSA ) -- Yıldırım Belediyesi ilçede dönüşümünün önünü açacak yeni imar yolları yapıyor BURSA

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- Yıldırım Belediyesi, 2021’de de ilçede dönüşümü kolaylaştıracak yeni imar yolları açmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, ilçedeki refah seviyesini yükseltmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını alt yapı hizmetleriyle tamamlamaya devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçeye de değer katıyor. Değirmenönü Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 725 metre uzunluğundaki yeni imar yolu inşaatını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılan yeni imar yollarının hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ettiğini, hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı olduğunu aktardı. Başkan Yılmaz, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak adına Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini de kaydetti.
Yıldırım’da imar ve şehirleşme konularında hızla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Değirmenönü Mahallemizde imar planlama çalışmalarımızı ve tapu dağıtımlarını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiştik. Bugün de buradaki dönüşüm önünü açacak şekilde imar yollarımızın açılımını yapıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyorlar. Bugüne kadar Değirmenönü Mahallemizde 3 kilometre uzunluğunda, 24 bin metrekare genişliğinde imar yollarının açılışını gerçekleştirdik. Bununla birlikte BUSKİ’nin ve diğer altyapı kuruluşlarının gerekli çalışmalarını yapmasıyla beraber mahallemizde kentleşmenin hızlı bir şekilde oluşacağını da yakın bir zamanda göreceğiz” diye konuştu.
Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Yıldırım, hızla büyüyen ilçelerden biri olma özelliğiyle ulaşımda da yoğunluk yaşıyor. Biz de ilçemizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik meselesinin önüne geçiyor, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yaptığımız yeni yollar ve altyapı yatırımlarıyla birlikte ilçemizin geleceğine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. (MŞ-Y)
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