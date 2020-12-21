- Yıldırım’da büyük dönüşüme ilk imza

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( BURSA ) BURSA



- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlânâ Mahallesi’nde hayata geçirilecek ‘7. etap kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında anlaşmaya varılan hak sahipleri ile sözleşme imzaladı. 2 etaplı olmak üzere bin 250 konutun planlandığı ‘MevlâNâ Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 1. etapta 650, 2. etapta ise 600 konut yer alacak. Eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı çalışma sistemi ile Yıldırım daha modern bir görünüme kavuşacak. Deprem riski olan bölgelerde sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hak sahipleri de yüzde 80’in üzerinde destek veriyor. Kamu kaynakları ile yerinde gerçekleşecek dönüşüme Mart ayına kadar başlanması planlanıyor. Mevlânâ Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde anlaşmaya varılan hak sahipleri ile bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlânâ 7. ve 8. etap kentsel dönüşüm projesinin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu vurgulayarak, “Kentsel dönüşümü bütün Yıldırım’a yayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, TOKİ ile bir işbirliği yaparak bir proje süreci yürüttük. Geçtiğimiz hafta projemizin detaylarını tamamlayıp bugün hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başladık. Anlaşmaya imza atan tüm hemşehrilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Mevlânâ Mahallesi sakinlerinden Ergin Turhan ise, “Bir müteahhit olarak, sektörün içerisinden gelen biri olarak böyle bir projeyi bu şartlarda bize sunan başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. İnşaat sektör temsilcisi ve vatandaş olarak belediyemizin belirlediği hak edişe göre dairemi seçtim, sözleşmemi imzaladım. Hak sahibi olarak tüm komşularımdan ricam bir an önce sözleşmelerini imzalayarak sürecin hızlanmalarına katkı koymalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Bursa’nın kendi mimarî özelliklerinin görünür kılındığı bir proje gerçekleştirdiklerini altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa’nın kemerini, avlusunu da kullanarak bir proje gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta hak sahipleri ile yaptığımız toplantıda projemiz ciddi bir beğeni toplamıştı. Yıkarak, yerinde dönüşüm yapacağımız bu proje Bursa için Yıldırım için örnek bir proje olacak” diye konuştu.

Bursa ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a projeyi sunduklarını ifade eden Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde tamamladı. “Sayın Kurum, projenin her aşamasında, gerekli kanun değişiklikleri noktasında, projenin yürütülmesi ve finansal noktada bizlerin destekçisi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bursalı milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli hemşehrilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” (MŞ-Y)



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