Yıldırım’da 23 Nisan coşkusu evlere taşındı

-Oyunlardan detaylar

-çocuklara şeker dağıtılması

-bandodan detaylar

-balkondan bakan insanlar

-paylaço detayı



( BURSA ) BURSA



- Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal sorumluluk projeleri, çocuklara yönelik ödüllü yarışmalar ve bayram korteji ile kutladı. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ‘1 Kutu Mutluluk’ projesi kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören kanser hastası çocuklara yaşıtlarının yazdığı 195 mektupla birlikte çeşitli hediyeler dağıttı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de, Kadın Doğum Kliniği’ni ziyaret ederek, 23 Nisan’da doğan bebeklere kıyafet hediye etti. Yıldırım Belediyesi, sosyal medya hesapları üstünden 23 Nisan’a özel düzenlediği bilmece yarışması ile de onlarca çocuğa satranç takımı ve çeşitli oyun setleri dağıttı.

Yıldırım Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçiren minikleri de unutmadı. 23 Nisan’a özel oluşturulan konvoy, bando takımı ve animasyon ekibi, mahalle mahalle gezerek, bayram coşkusunu çocukların ayağına götürdü. Çocuk şarkıları eşliğinde ilçeyi turlayan konvoy renkli görüntüler oluştururken, evlerini bayrak ve balonlarla süsleyen çocuklar da konvoya el sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. “Her şey çocuklarımız için” Tüm çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünya 1 yılı aşkın süredir virüs salgını ile mücadele ediyor. Ancak salgın en çok çocuklarımızı etkiledi. İstedik ki bu 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocuklarımıza unutamayacakları bir bayram yaşatalım. Konvoyumuz, bando takımımız ve animasyon ekibimiz Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, 23 Nisan coşkusunu çocuklarımızın ayağına götürdü. Yıldırımlı çocuklar rengârenk, eğlence dolu bir 23 Nisan yaşadı. Tabi bizler 23 Nisan’ı sadece kutlamalarla geçirmedik. Kanser tedavisi gören yavrularımızı ziyaret ederek moral verdik. Yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağladık. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmek her şeye değer. İnşallah, en kısa zamanda virüs salgınını yeneriz ve 23 Nisan’ı eski günlerde olduğu gibi çocuklarımızla el ele kutlarız. Tüm hemşerilerimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



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