Yıldırım belediyesi ‘kıymet’ biliyor



- Bursa'da Yıldırım Belediyesi, koronavirüs önlemlerinin ilk gününden itibaren 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sıcak yemekten erzak desteğine, ekmek ulaştırma hizmetinden emekli maaşı çekme, fatura ödeme gibi resmi işlemlere kadar birçok alanda 65 yaş üstü vatandaşların yanında olan Yıldırım Belediyesi, bu defa da hastane randevusuna yetişmek isteyen 77 yaşındaki yaşlı kadının imdadına koştu. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Saha Ekipleri, Selimzade Mahallesi Kantar Sokak’ta oturan 77 yaşındaki Kıymet Şahin’i özel bir hastanedeki koronavirüs aşısı randevusuna yetiştirdi. Yürüme zorluğu çeken Şahin’e refakat eden ekipler, aşılamanın ardından ise yaşlı kadını tekrar evine bıraktı. Yıldırım Belediyesi ekiplerinin refakatiyle koronavirüs aşısı olan Kıymet Şahin, kendisine yardımcı olan Yıldırım Belediyesi Saha Ekibine ve bu imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. "Büyüklerimiz baş tacımız" Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler büyüklerimize saygıda ve sevgide kusur etmemeyi medeniyetimizin öğretilerinden edindik. Başımızın tacı büyüklerimizin bizlere olan emeğinin karşılığını vermek için ne yapsak az. Biz evlatlar olarak onları mutlu etmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak ve hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Sıcak yemekten erzak desteğine, ekmek ulaştırma hizmetinden emekli maaşı çekme, fatura ödeme gibi resmi işlemlere kadar birçok alanda kendilerine destek olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyüklerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(SA-UGR)



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