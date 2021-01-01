Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşında havai fişekli kutlama pahalıya patladı

Yılbaşında havai fişekli kutlama pahalıya patladı

Tokat’ta yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek atılması

Polis Para Cezası Havai Fişek Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-Polis ekiplerinin alarma geçmesi,
-Mahalle sakini ile röp
-İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta yeni yıla havai fişek atarak giren 3 kişiye kabahatler kanununun “emre aykırı davranış” suçundan ceza işlemi uygulanırken, kısıtlamaya uymamaktan tutanak tutuldu. Tokat’ta yeni yılın ilk dakikalarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliğini havai fişek sesleri bozdu. Devriye görevi yapan bekçiler yabancı uyruklu 3 kişiye işlem yaptı. Şahıslara kabahatler kanununun “Emre aykırı davranış” suçundan 427’şer lira para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan tutanak tutuldu. Gece saatlerinde polis ekiplerini yerinde denetleyen İl Emniyet Müdür Göksel Topaloğlu, ara sokaklarda havai fişek atan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti.
Müdür Topaloğlu, il genelinde halkın kurallara uyduğunu, herhangidir olumsuzluk bulunmadığını sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı