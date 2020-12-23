Yılbaşı öncesi Malatya'da 179 adet kaçak rakı ele geçirildi



- Malatya’da, 179 adet 70'lik tabir edilen bandorolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce bir istihbarı çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, bir şahsın gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahıs takibe alınarak aracında ve deposunda yapılan aramada, 179 adet 70'lik tabir edilen Bandorolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. (NA-SD-



loading...