Yılbaşı öncesi 100 polisle dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi

-Ele geçirilen malzemelerden fotoğraf karesi

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da yılbaşı öncesi 100 polisin katılımı ile düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 kişi yakalanırken, yaklaşık bir buçuk ton kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince yaklaşan yılbaşında olası olayların önlenmesi adına kent genelinde sahte/kaçak alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik 100 polisle ile operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 63 adreste, 40 ekipten oluşan 100 polis,6 İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 151 şişe Kaçak/Sahte içki, Bin 394 litre kaçak/sahte içki, 50 litre etil alkol, 121 adet kapüşon, 34 adet boş içki şişesi, 1 adet tabanca, 1 av tüfeği, 52 mermi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 11 şahıs yakalandı. (HLD-



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