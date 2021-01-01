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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılbaşı gecesi havaya ateş açan 9 kişi yakalandı

Yılbaşı gecesi havaya ateş açan 9 kişi yakalandı

Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Havai Fişek Yeni Yıl 


- Gaziantep'te yıl başı gecesinde magandalara yönelik denetim yapan ekipler, havaya ateş açan 9 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep'te kısıtlama nedeniyle yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar, yeni yılı havaya ateş açarak kutlamış, kentte havai fişek seslerine karışan silah sesleri kameralara yansımıştı. Magandalara yönelik yıl başı gecesi denetim yapan ekipler ise havaya ateş açan 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler denetimlerde 12 adet ruhsatsız tabanca 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda havai fişek ele geçirdi.
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