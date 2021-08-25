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Yılanların dansı böyle görüntülendi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yılanların dansı böyle görüntülendi

Yılanların dansı böyle görüntülendi

Cep telefonu görüntüsü

Cep Telefonu 

-Yılanların dansından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi. Diyarbakır’ın Sur ilçesi Kengerli köyünde patoza giden köylüler, yol kenarında çiftleşme dansı yapan yılanlarla karşılaştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen köylüler, siyah renkli iki yılanın tarlada bulunan yol üzerinde çiftleşme dansı yaptıklarını gördü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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