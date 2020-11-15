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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Yılançatı Kanyonu'na özel klip hazırlandı

Yılançatı Kanyonu'na özel klip hazırlandı

Yılançatı kanyonundan görüntüler

Sosyal Medya Güzergah Ormanlı Ziyaretçiler Tanıtım Filmi 

-Düzce Valiliğinden hazırladığı klip
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Yedigöller yolu üzerindeki kanyon ziyaretçilerini bekliyor- 10 farklı şelale ve 11 göletin bulunduğu kanyon için tanıtım klibi hazırlandı DÜZCE

– Düzce’nin Yığılca ilçesinde Yedigöller ile komşu olan Yılançatı Kanyonu'nun tanıtım için Düzce Valiliği tarafından tanıtım filmi hazırlandı. Sonbaharda rengarenk ağaçların yer aldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.Düzce’nin Yığılca ilçesinin Karakaş ve Hoca köyü sınırlarında, Düzce’ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Yılançatı Kanyonu, binlerce kişinin sonbaharda akın ettiği Yedigöller’in sınır komşusu. Kanyonun olduğu bölgenin Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım yolu güzergahında olması nedeniyle bu güzergahı kullananlar tarafından rahatça ulaşım yapılabiliyor. Kanyon içerisinde 10 şelale, 11 gölet, ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçları bulunuyor. Seyir noktaları, dinlenme alanlarıyla doğal bitki örtüsü ve berrak akan suları ile Yılançatı Kanyonu oldukça dikkat çekiyor. Düzce Valiliği de sonbaharın tüm renklerini bir araya getiren Yılançatı Kanyonu için klip hazırladı. Yedigöller yolu üzerindeki kanyonda doğa yürüyüşü, foto safari, günübirlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi aktivitelerinin yapılabileceği belirtilen tanıtım klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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