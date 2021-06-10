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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yılan motosikletle şehre geldi

Yılan motosikletle şehre geldi

- Yılanın kovaya konmaya çalışması

Kalaba Alabalık 

--yılının elle tutulması ve çuvala konması
--kalabalık insanlar

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’ın en işlek caddesinde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan, belediye ekiplerince doğaya salındı. Olay, kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletlin tekerine dolaşan yılanı gören vatandaşlar kendileri müdahale etti. Fırça ile kovaya sokulmaya çalışılan yılan, ardından yol kenarındaki dubaya dolandı. O sırada bir vatandaş yılanı eliyle tutarak çuvala koydu. Belediye ekiplerine teslim edilen yılan, kentin uzağına götürülerek doğaya salındı. Yılan caddede kısa süreli paniğe neden oldu. (MK-CK-
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