Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yıkımı yarım bırakılan binada oluşan göçük, havanın aydınlanmasıyla görüldü

Yıkımı yarım bırakılan binada oluşan göçük, havanın aydınlanmasıyla görüldü

Montaj tünelde

Acil Servis Polis Şiddetli Lodos Lodos Irak 

-Yıkılan bina
-Bina detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemi gün sonu nedeniyle yarım bırakıldı. Gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle yıkımı yarım kalan binada göçük oluştu. Göçüğün oluştuğu binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada oluşan göçük havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi. Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemine günün sona ermesiyle ara verildi.
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme ve göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı. Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Göçüğün oluştuğu binaya komşu olan bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak bina sakinleri otele yerleştirildi. Yıkım işlemine ara verilen binada oluşan göçük havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. (CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement