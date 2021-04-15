Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü: Operatör ağır yaralandı

Yıkımdan görüntüler

İlk Müdahale Kepçe Operatörü Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL -EK)-Önlemsiz yıkımda üzerine beton bloğun düşmesi sonucu ağır yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Avcılar’da, kentsel dönüşüm kapsamında olan binanın yıkımı sırasında, kepçenin kabini üzerine beton blok düştü. Yıkılan beton bloğun altında kalan Kepçe operatörü ağır yaralandı.Olay, saat 9.30 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak’taki yıkımı yapılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı yapıldı. Herhangi bir tedbirin olmadığı gözlenen yıkım sırasında beton blok kepçe kabininin üstüne düştü. Düşen beton bloğun altında kalan kepçe operatörü Yayha Dündar, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Bloğun düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dündar, itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa kaldırıldı. Ağır yaralanan Dündar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı yıkımda, olaydan sonra polis ekiplerinin talimatıyla inşaatın etrafına şerit çekildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement