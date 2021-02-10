Yıkımda Atatürk posteri seferberliği

--İtfaiye erinin yıkıma girerek Atatatürk bayrağını alması

--İtfaiye erinin kepçenin üzerine binerek inmesi

--İtfaiye erinin Atatürk bayrağını dürerek götürmesi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda bir binanın yıkımı esnasında duvarda asılı Atatürk’ün posterini fark eden iş makinesi operatörü ve İtfaiye Eri yıkımı durdurarak, Atatürk posterini binanın içerisinden çıkarttı. Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda bir binanın yıkımı esnasında duvarda asılı bulunan Atatürk'ün posterini fark eden iş makinesi operatörü ve İtfaiye Eri yıkıma ara verdi. Yıkımın durdurulduğu binaya giren İtfaiye Eri, duvarda asılı bulunan Atatürk posterini alarak, yıkıntılar arasında kalmasını önledi. Atatürk posterinin enkazdan çıkarılmasının ardından yıkım devam etti. Atatürk posterini fark ederek asılı bulunduğu yerden alan itfaiye eri Yalçın Ortaç’ın bu duyarlılığı çevredeki vatandaşları duygulandırdı.



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