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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yıkım yaparken duvarın altında kaldı

Yıkım yaparken duvarın altında kaldı

Drone ile havadan detaylar

İlk Müdahale Hastane Jandarma Alabalık Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri, jandarma ekipleri, kalabalık
-Ahmet Acar ile röportaj

( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta harabe binada balyozla yıkım yaptığı sırada çöken duvarın altında kalan şahıs ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, anayol kenarında bulunan harabe binanın duvarında balyoz ile yıkım yapmaya başladı.
Balyoz darbelerinin etkisiyle harabe binanın duvarı Korkmaz'ın üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan Korkmaz'ın feryatlarını duyan çok sayıda vatandaş adamı duvarın altından çıkartmak için çalışma başlattı. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Moloz yığınlarının altından kurtarılan İlyas Korkmaz'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Korkmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Olay sonrası İHA'ya konuşan Ahmet Acar, "Burada sese koşa koşa geldik. Baktık ki betonun altında. Biz çıkarttık. İnsan gücüyle çıkarttık. Daha beter olurdu. Tek kişiydi. Duvarı kırıyormuş. Biz 15-20 kişi vardı. Öyle olmasa kesinlikle duvarın altından çıkartamazdık" diye konuştu.
Öte yandan olay yeri drone ile havadan da görüntülendi.
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