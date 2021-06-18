Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

arşiv

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

İlk Müdahale Hastane Masaj Kalp Masajı Harabe 


- Zonguldak'ta akşam saatlerinde harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, bir binanın duvarında balyoz ile yıkım yaptığı sırada duvar çöktü. Duvarın altında kalan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki komşuları yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz adamın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı İlyas Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement