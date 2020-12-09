Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

-Apart oteldeki eşyaların çıkarılması

Polis Deprem Zabıta Polis Ekipleri 

--Polis ve zabıta ekiplerinin odaları dolaşması
--Müşterilere boşaltın uyarısı
--Apart sakini ile rop.
--Yaşanan sözlü tartışmalar

( MUĞLA ) -- Otelde kalan müşteriler yıkım ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıkan apart otel belediye ve polis ekipleri tarafından boşaltılıyor. Apart otelin odalarını tek tek gezen ekipler, müşterilerin oteli terk etmelerini istedi. Kemeraltı Mahallesi İnönü caddesi üzerinde yer alan dört katlı apart otel için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıktı. Marmaris Belediyesi ekipleri yıkım kararını 15 gün önce otel sahiplerine tebliğ etti. 27 yıllık binanın yıkımı için yapılan tebliğ süresinin dolmasının ardından bugün belediye ekipleri polis eşliğinde apart otele geldi. Apart otelin boşaltılmadığını gören ekipler tek tek odaları gezerek müşterilere uyarılarda bulundu. Apartta kalan yerli ve yabancı müşteriler karşılarında polis ve belediye ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı otel müşterileri ise binanın depreme dayanıklı olduğunu ifade ederken, bina sahipleri ve müşteriler ile belediye görevlileri arasında yıkım kararı yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşandı. Belediye ekipleri ayrıca oteldeki eşyaları dışarıya çıkararak oteli boşaltmaya başladı.
(OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı