-Drone ile detaylar

-Aktüel olarak çatlak binalardan görüntü

-Mahalle muhtarı ile röp

-Çatlak binalardan görüntüler



( KARABÜK ) - Yıkım kararı beklenen mahallede çatlak binalar korku saçıyor- Mahalle Muhtarı Davut Çayır: "Mahallemizde ki binaların tamamı yorgun ve eski" KARABÜK



- Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve Kuzey Anadolu fay hattında olan Karabük’te İzmir depremi sonrası çatlak ve tehlike arz eden binalar yeniden gündeme geldi. Son olarak İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çarpık yapılaşma ve depreme dayaksız olan binalar yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin ilk ağır demir ve çelik sanayisinin kurulması ile birlikte hızla çarpık yapılaşmayla birlikte büyüyen Karabük’te yer alan Adatepe mahallesindeki onlarca binanın çatlak ve depreme dayaksız olması nedeniyle mahalle halkı tedirgin. 2012 yılında kent dönüşüme alınan mahallede bulunan binalarda yapılan risk analizlerinin düşük çıkması sonrası yıkıma bekleyen onlarca binada yaşayan vatandaşlar İzmir depremi sonrası tedirginliği bir kat daha attı. 4 dönem Adatepe mahalle muhtarlığı yapan Davut Çayır, mahallesindeki bir çok evlerin 40, 50 ve 60 yıllık olduğunu, hepsinin yorgun ve eski olduğunu söyledi.



Karabük’ün birinci derece deprem bölgesinde olduğunu da kaydeden muhtar Çayır, “ 1945 yılında bir deprem yaşanmış ve büyük felaketlere sebep olmuş. Biz 2012 yılında mahallede kentsel dönüşüm çalışması yaptık. Mahallenin yarıdan fazla müteahhit firma ile anlaşmıştı ama sonrası yaşanan bir takım olumsuzlar sonucu mağduriyetler oluşmaya başladı.

Bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesi gerekiyor. Şuan tehlikeli olan ve oturulmayacak düzeyde evler var. Bu sorunlar biran önce çözüme kavuşması. Bir deprem olduğu zaman zannetmiyorum ki burada ev kalacağını. İnsanların değerini ölünce mi anlayacağız. Mahallemizde ki binaların tamamı yorgun ve eski. Deprem ve afet korkusu yaşamaktansa biran önce mahallenin sağlam yapılara kavuşturularak yaşanır bir hale kavuşturulmasını istiyoruz. Daha önce burada risk analizleri yapılmıştı ve bir çoğu zayıf çıktı. Onun için buradaki binaların yıkılarak yerlerine yenisinin yapılması için Valilik ve Belediyenin gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan mahallede daha önce riskli olan bir çok ev yıkılmıştı. (YE-



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