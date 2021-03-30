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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yıkım faciaya dönüştü

Yıkım faciaya dönüştü

BİNADAN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Hastane İş Makinesi İş Makinası 

-YIKILAN BİNA
-GÖRGÜ TANIĞI RÖPORTAJ
-BİNA YIKILMADAN ÖNCE BİNADA OPERATÖRÜN ÇALIŞMASI

( EDİRNE -DRONE- TOPLU) EDİRNE

- Edirne’de bir binanın yıkımı sırasında, evin bir bölümünün iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı. İddialara göre, Edirne’nin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çok katlı bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada, evin bir bölümü iş makinasının üstüne doğru yıkıldı. Yıkımın yaşandığı esnada iş makinasında bulunan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş makinasından çıkartıldı. Olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan iş makinası operatörünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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