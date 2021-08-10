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YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı

YHT şantiyesinde korona virüs alarmı: 7 işçi karantinaya alındı

Şantiyeden drone görüntüsü

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-İl Salgın Denetim Merkezi görevlisi bilgilendirme yaparken
-PCR testi için numune alınırken
-Aşılama çalışması yapılırken
-İşçilerden detay görüntüler
-Şantiyeden detaylar

( KIRIKKALE -DRONE-ÖZEL)- PCR testi için işçilerden numune alındı, bazılarına da aşılama yapıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada görevli korona virüs testi pozitif çıkan 7 işçi ve 2 temaslı karantinaya alındı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, PCR testi için işçilerden numune alındı, bazılarına da aşılama yapıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol edilebilmesi için kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri bir taraftan Covid-19 denetimlerini yaparken bir taraftan da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarını yürütüyor. Korona virüs (Covid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için kentteki şantiyelerde de denetimler yapıldı. Yahşihan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) şantiyesinde taşeron bir firmada çalışan 7 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. Şantiyede giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulurken, tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Pozitif olan 7 işçi ve 2 temaslı özel bir pansiyonda karantinaya alındı. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, şantiye amirlerini bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, PCR testi için 75 işçiden numune aldı. Buradaki bazı işçilere de aşılama çalışması yapıldı. (HA-KA
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