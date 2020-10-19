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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Yevmiyelerini alamayınca çatıya çıktı, vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Şahıstan detay

Hava Yastığı Polis Merkezi Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sosyal mesafeye uymayan ve cep telefonu kameraları ile şahıs çeken vatandaşlardan detay
-İtfaiye ve polis ekiplerinden detay
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta yevmiyeleri ödenmeyince bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı, o anları izleyen meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı SİVAS

- Sivas’ta bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta yevmiyeleri ödenmeyince bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı, o anları izleyen meraklı vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.Edinilen bilgiye göre olay kent merkezi Hikmet Işık Caddesi'nde gerçekleşti. İnşaat işçisi olan M.B. alacaklarını tahsil edemediği için beş katlı bir binanın çatısına çıktı. M.B.’yi çatıda görenler polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde araç ulaşımına kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından caddede hava yastığı açıldı. Çok sayıda meraklı olup bitenleri cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışırken sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması için anons yaptı.Polis ekipleri intihara hazırlanan M.B.’yi vazgeçirmek için çatıya çıktı. M.B.'nin çalıştığı inşaata uzun süredir yevmiyesinin ödenmediği için intihara kalkıştığını ifade edildi. Polisin bir saat kadar süren ikna çabaları sonuç verdi ve M.B. çıktığı çatıdan indirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen işçinin yaklaşık 20 bin TL’lik alacağı bulunduğu, alacağını tahsil edemediği için ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.
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