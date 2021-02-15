Yetim ve öksüz çocuklara devletin şefkatli eli uzandı

-Çocukların askerlerle gezmesi

-Çocukların eğlenmesi

-Röportajlar yapılması

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( KASTAMONU ) -- Ilgaz Dağını hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı KASTAMONU



- Kastamonu'da görme Ilgaz Dağı’nı hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklar, kaymakamlık ve jandarma komutanlığının misafirliğinde kayak merkezine götürülerek kızaklarla kaymanın keyfini çıkardılar. Ilgaz Dağı'nı hiç görmeyen yetim ve öksüz çocuklara kaymakamlık ve jandarma komutanlığı ekipleri sürpriz yaptı. Azdavay Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına “Kastamonu’da nereleri görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda 'Küçük Kaşifler Şehrini Keşfediyor Projesi'ni hayata geçiren kaymakamlık, 20 çocuğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne götürdü. Burada Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının misafiri olan yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi çocuklar, İl Jandarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlıklarına bağlı arama kurtarma ekipleri eşliğinde kayak öğrendi. Kızakla kayan çocuklar, kar motoruna binerek, telesiyej gezintisi yaptı. Ilgaz Dağının tadını çıkaran çocuklar, gün boyunca gönüllerince eğlendi. Çalışma hakkında bilgi veren Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Ilgaz Dağını gezdirdikleri çocukların bir ilki yaşamasını istediklerini belirterek, “Merkez ve köylerinden gelen çocuklarımız, jandarma personelimiz eşliğinde güzel bir gün geçiriyor. Proje sonunda çocuklarımızdan gezdikleri, gördükleri yerlerle ilgili dönüşler alacağız. Onlardan aldığımız yanıtlar ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran’a teşekkür ediyoruz. Amacımız sosyal devlet imkanlarını çocuklarımıza sunmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamak” dedi.

Ilgaz Dağı'nda eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden Birgül Bostancı adlı çocuk ise, “Çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Asker ağabeylerimiz kar motoruna bindirdi, onlara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(Vİ-GY



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