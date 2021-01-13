Yeşilpınarlı vatandaşlardan İBB'ye kentsel dönüşüm tepkisi

-ellerde dövizlerden görüntü

-vatandaşlarla röp

-basın açıklaması

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- İBB binası önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, protesto gösterisi yaptı İSTANBUL



- Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mahallede yapacağı kentse dönüşüm projesinde, yüzde 65’lere varan kesintinin olduğunu ileri sürerek, karar tepki gösterdi. Kararın kendilerine dayatıldığını savunan ve İBB binası önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, protesto gösterisi yaptı. Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ aracılığıyla mahallede yapacağı kentsel dönüşüm projesini protesto etmek için eylem yaptı. Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde yapılan eylemde polis güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri ellerinde üzerinde “Sayın İmamoğlu ‘şerefim üzerine söz veriyorum’ diyerek imzaladığın belgeye sahip çık”, “CHP’li İBB yönetiminin Sulukule’si olmayacağız”, “Hak Hukuk Adalet dediniz, hakkımızı yediniz” yazılı pankartlarla tepki gösterdi. 191 hanenin olduğu mahallede vatandaşlar, seçim öncesi o dönem belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine taahhütname imzalayarak söz verdiğini ancak şimdi sözünü yerine getirmediğini savundu. Kendilerine verilen sözlere sert tepki gösteren mahalle sakinleri, kış günü İBB iştirakleri olan İGDAŞ ve İSKİ yetkililerin de su ve doğalgazlarını kesmekle tehdit ettiklerini ileri sürdü. “Verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyoruz” Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Yeter Türkoğlu, “Bizler bugün affedersiniz, sizin tuvaletinizin metrekaresi olan 40 metrekareye hapsedilmek istendiğimiz için buradayız. Biz insanlıktan bu kadar mı çıktık, biz bu insanlığı hak etmiyor muyuz? Bu sözlerinizin arkasında durmanızı istiyoruz. Bizleri dikkate alın, bizler soygunculuk yapmıyoruz, biz rant istemiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz ama insanlıkça yaşamak istiyoruz, verdiğiniz sözle. Bugün biz buradayız, siz neredesiniz? Yeşilpınar hariç her yere gidiyorsunuz, bize verdiğiniz sözden dolayı mı gelemiyorsunuz yoksa bize vaat ettiğiniz sözü mu unuttunuz? Bugün biz bu söze cevap bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Protesto gösterilerinin ardından bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Eyüpsultan Yeşilpınar Kentsil Dönüşüm Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, kendilerine sözleşmelerinin dayatıldığını ve yetkililere seslerini duyuramamaktan şikayet etti. Vatandaşlar, üzerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ıslak imzası olduğunu ileri süren bir taahhütname göstererek, seslerinin duyulmasını istedi. “Haberimiz olmadan bize dayatılmış bir karar var” Konuşmasının devamında Türkoğlu, “Kentsel dönüşüm projesi bahanesiyle elektrik, su ve diğer hizmetlerimizin kesilmek istemesi nedeniyle gelmek durumunda kaldık. Bugüne kadar İBB yetkilileri ile sürdürdüğümüz sonuçsuz temaslar sonuçsuz kalmasaydı, bu şartlarda çıkmak durumunda kalmazdık. Yaklaşık 40 yıldır yaşadığımız, çeşitli kanunlarla hak sahibi sayıldığımız, haklarımız idaresinin ihmali nedeniyle tekemmül etmemiş, proje alanında, bizlere üzerinde yaşadığımız arazi idarece daha 775 Sayılı Kanun hükümlerine göre satılmıştır. Tarafımızca ödemeler yapılmış ancak idarece devir işlemleri yapılmamıştır. Bu haklarımıza rağmen proje sürecinde fikrimiz alınmamış, onayımız gözetilmemiştir. Bizleri, haklarımızı yok sayan, dayatmacı yaklaşım önümüze çıkarılmıştır” dedi.

“Yüzde 20 dediler, kesintiler yüzde 65’lere çıktı” İBB yetkililerin sadece yüzde 20 kesinti yapılacağına ilişkin taahhütte bulunduğunu söyleyen Türkoğlu, “KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt Bey, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde toplantı yaparak, vatandaşlara ‘yüzde 20 kesinti şartıyla, ellerimizdeki gayrimenkulleriyle sizleri hak sahibi yapacağım’ diye beyanatta bulundular. Arkamızdan bir müddet sonra ofis açtılar ve bu ofiste yapmış oldukları daire tespiti üzerinden ellerindekine göre insanlardan yüzde 52, yüzde 65’lere varan kesintiler yapılmaktadır. Bizler yüzde 20’ye evet diyoruz ama borçlandırmaya karşıyız” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından mahalleli sessiz bir şekilde dağıldı. (MT-EG-



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