Yeşilköy sahilinde sörf keyfi havadan görüntülendi

- İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunları Yeşilköy sahilinde yaptığı sörf havadan görüntülendi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi. Bakırköy Yeşilköy sahilinde oluşan dev dalgalarda buluşan 4 adrenalin tutkunu sporcu dalgalara meydan okudu. Ayaklarında sörf tahtaları ellerinde iplerle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı.
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