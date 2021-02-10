Yeşilköy Sahilinde drone’lu denetim

-Polislerin uyarması

-Drone ile denetim

-Genel Detay



( İSTANBUL )- Vatandaşların çoğunluğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

İSTANBUL



- Yeşilköy sahilinde polis ekipleri drone’lu denetim yaparak, vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar uyarılarak, mesafelerini açmaları söylendi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipler artan korana virüs vakalarından sonra ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Devriye ve yunus ekipleri, Yeşilköy Sahilde denetim gerçekleştirdi. Drone’lu denetimde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis ekiplerini karşılarında gören bazı vatandaşlar şaşırdı. Sahilde bazı vatandaşların kurullara uyduğu görüldü.

Ayrıca vatandaşlar dorne ile de havadan sık sık uyarıldı. (AY-ZA-



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