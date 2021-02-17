Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler

Yeşilköy plajında lapa lapa yağan karın altında denize girdiler

Gruptan Görüntü

Kamera Yağan Kar Yağışı Kışla Irak 

-Müzikle eğlenceleri
-Detay
-Denize girmeleri
-Vatandaslarin izlemeleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Yeşilköy plajından bir grup, lapa lapa yağan karın altında buz gibi denize girdi. Sahilde bulunan vatandaşların meraklısı altında denize giren vatandaşlar çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. İstanbul"da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi ancak karın keyfini çıkaranlar da oldu. Yeşilköy sahilde lapa lapa yağan kar ve buz gibi havada denize giren bir grup, kameralara yansıdı. Kendilerine "Çiroz'un aslanları" diyen grup, sabah saatlerinde Yeşilköy plajında buluştu. Yazın bir plaja gelmiş gibi terlik ve havlularıyla sahile yürüyen grup, kendilerini buz gibi serin sulara bıraktı. Gönüllerince alenen gruba sahilde bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Grupta bulunanlar soğuk havaya rağmen dakikalarca buz gibi suda yüzdü. (VK-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı