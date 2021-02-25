Yeşilırmak’ta bulunan ceset 2 aydır kayıp Hidayet Temizel’e ait çıktı

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan cesedin, 28 Aralık 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ait olduğu ortaya çıktı.Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan ceset buldu. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliği belirlendi. Yapılan inceleme ve ailenin teşhis etmesi üzerine ölen kişinin 28 Aralık’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Hidayet Temizel'e ait olduğu anlaşıldı.Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Temizel için yakınları kayıp başvurusu yapmıştı.



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