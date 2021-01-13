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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı böyle yakaladı

Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı böyle yakaladı

Balığın yakalanma anlar

Oksijen Seviyesi Oksijen Cep Telefonu Yaşlı Adam Kışla 

-Kesici aletle vurması
-Peşinden takip edip sırılsıklam olması
-Balığı tutup nefes nefese kalması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da yaşlı bir adam Yeşilırmak’ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak’ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü.
Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı. 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu. Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı. Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı. (MÇ-SLH-
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