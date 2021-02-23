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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Yeşilırmak Nehrinde erkek cesedi bulundu

- Yeşilırmak Nehrinde erkek cesedi bulundu

cesedin bulunduğu mevki genel görüntü,

Jandarma Olay Yeri İnceleme Cenaze Güvenlik Güçleri Sudan 

-jandarma ekipleri görüntü,
-cesedin bulunduğu yer,
-cenaze nakil görüntü,
-olay yeri inceleme ve jandarma takip görüntüsü,
-morg önü görüntüsü,

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Yeşilırmak Nehri kenarında ceset bulundu. Taşova’da Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde Yeşilırmak nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmedi. Bulunan ceset ilk incelemenin yapılması için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ilk inceleme sonucunda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bulunan cesedin kim olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili Taşova Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. (SS-MAY-
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