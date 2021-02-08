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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yeşilırmak alev alev

Yeşilırmak alev alev

Alevlerden genel, detay görüntüler

Polis Sigara İzmariti Sigara Yükselen 

-Ekiplerin alevlere müdahalesi
-Bir vatandaşın yangını anlatması

( AMASYA ) Yeşilırmak alev alev- Yeşilırmak’ın kıyısında sazlıklar alev aldı, yükselen alevler söndürüldü AMASYA

- Amasya’da Yeşilırmak Nehri'nin kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Akbilek Köprüsü yakınlarında nehir kenarında sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yayılan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nehir kenarına atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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