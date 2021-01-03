Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

Yeşilhisar'ın tezenesinden koronaya bozlak

Duran Darar'ın bozlağı

Toplantı Bozlak 

-Duran Darar ile röportaj
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Yeşilhisar'a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş'ın yolunda gidiyorum" dedi.
Yazdığı bozlakta korona virüsün hayatımızda değiştirdiği şeyleri konu aldığını söyleyen Duran Darar "1987 Yeşilhisar doğumluyum. Yeşilhisarımızda bu aylarda aile toplantıları çok olurmuş, Arab aşı çorbası içmeleri yerel meyvelerimizin yenmeleri olurmuş. Ama bu son zamanlarda ülkeyi saran korona virüsünden dolayı artık herkes birbirinden kaçar oldu. Bir akşam bende korona virüs nedeniyle dışarı çıkmazken oturdum ve büyük üstat Neşet Ertaş'ı örnek alarak bir bozlak havasında türkü yazdım. Korona virüs ile alakalı" ifadelerini kullandı. Darar'ın bozlağındaki ifadeler ise şu şekilde;Yaktın bizi korona, çıkmaz ettin sokağaHasret koydun kavim kardaşaDüğünü, bayramı hasret ettin dostaSen neymişsin zalim koronaBüyükler el vermez, küçükler öptürmez olduAna, babasına sarılmaz olduHasret ettin milleti kavim kardaşaHastaneye varıp doktora ulaşmaz ettinAteşi çıkardı öksürüğü talan ettiMağdur koydun milleti zalim koronaZaten derdimiz çoktu bitirdin bizi korona.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı