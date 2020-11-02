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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeşilçam'ın 'garson'u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

- Yeşilçam'ın 'garson'u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fotoğraf kareleri

( İSTANBUL ) - Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti- Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban, korona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu İSTANBUL

Hastane Kabristan 


- Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol ayan Orhan Çoban, vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Orhan Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi. (ÖFA
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