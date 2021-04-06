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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Yaban Ördeği Kış Mevsimi Irak 

-- Çoruh Nehrinde yeşilbaşlı gövel ördekler
-- Detay ve genel görüntüler
-- Vatandaşların ilgisi ve beslemeleri
-- Röportaj

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt’ta özellikle kış mevsiminde Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı gövel ördekler, görsel şölen oluşturuyor. Kış aylarında Çoruh Nehrini mesken tutan baharla birlikte göç eden yeşilbaşlı gövel ördekler, vatandaşların ilgi odağı. Her sene Kasım’ın sonu ve Aralık aylarında bölgeye gelen Nisan’ın ortalarında ise göç eden yeşilbaşlı gövel ördeklerin son yıllarda yoğunlukları arttı. Yüzlerce yeşilbaşlı gövel ördek nehir yatağı üzerinde Bayburtlu vatandaşların bıraktığı yiyeceklerle besleniyor. Bayburt’ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yeşilbaşlı gövel ördekler tarafından tercih ediliyor. Nehir boyunca görülen yeşilbaşlı gövel ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, yeşilbaşlı gövel ördeklerinin Bayburt’a ve insanlara renk kattığını söyledi.

(AA-AA-Y)
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