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Yeşil Vatan’ın ‘Nene Hatunları’
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeşil Vatan’ın ‘Nene Hatunları’

Yeşil Vatan’ın ‘Nene Hatunları’

kadınlar ormanlık alanda çalışma detay

( MUĞLA )- Muğla’daki orman yangınlarında yangın söndürme ekiplerinin en büyük destekçisi vatandaşlar olurken, kadınlar da alev savaşçılarının bir parçası haline geldi. MUĞLA

Orman Yangınları Savaşçı Yangın Devam Eden Orman Yangınları Ormanlı 


- Muğla bölgesinde 8 gündür devam eden orman yangınlarında söndürme ekiplerinin en büyük destekçisi vatandaşlar. Marmaris ve Bodrum’da 29 Temmuz’da başlayan, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarında ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve kadınlar da Yeşil Vatan’ı korumak için büyük çaba sarf ediyor. Türk kadını dünyada ilk defa alevlere karşı büyük bir mücadele örneği verirken, Kurtuluş Savaşı’nın Nene Hatunları gibi Muğla’daki orman yangınlarında kadınlar tarih sayfalarına bir kez daha verdikleri mücadele ile adını yazdırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’daki farklı noktalardaki yangınlara gelerek su taşıyan, elinde tırmık ile yangın sahasına koşan, ormanlık alanda temizlik yapan, ekiplerin ihtiyacı olan erzakları taşıyan kadın görmek mümkün. Gönüllü yangına koşan kadınlardan Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesinden Gülserin Çiftçi, Gül Çiftçi Kahraman, ellerinde tırmık ile alevlerin önünü kesmek için yaya olarak korkusuzca ormana yürüdüler. Ormanlık alanda erkeklerle tırmık salladılar, temizlik yaptılar. Ankara’dan Hale Biçer, Şule Sülün, Selin Yıldız, Alp Oğuz ise Ankara gönüllüleri olarak Muğla’ya gelerek onlar da Yeşil Vatan için alevlerle savaşa destek verdiler. (BT-Y)
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