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‘Yeşil Vatan’ için omuz omuza savaşıyorlar
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
‘Yeşil Vatan’ için omuz omuza savaşıyorlar

‘Yeşil Vatan’ için omuz omuza savaşıyorlar

itfaiye ekiplerinin duman ve alevlere müdahalesi

( MUĞLA )- Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen itfaiye ekipleri alevlere ve dumanlara karşı meslektaşları ile omuz omuza savaş veriyor. MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını İtfaiyeciler 


- Muğla’da devam eden orman yangınların söndürülmesi için Azerbaycan’dan gelen itfaiyeciler alevlere ve dumanlara karşı büyük mücadele veriyor. Sık çam ormanlarının kaplı olduğu Kavaklıdere-Menteşe ilçeleri arasında devam eden orman yangınına müdahale eden Azerbaycan itfaiye ekipleri korkusuzca alevlere karşı mücadelelerini sürdürüyor. Türk meslektaşları ile yana yana, omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycanlı itfaiyeciler, kara müdahalesinde önemli görevler üstleniyor. (BT-Y)
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