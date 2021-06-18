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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeşil kategoride aranan örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

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( ANKARA ) ANKARA

Güvenlik Güçleri Terör Örgütü 2009 Yılı Gori 


- İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu. 2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi.
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