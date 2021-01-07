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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattırdı

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye çiftetelli oynattırdı

Cep telefonu görüntüleri

Kamera İhracat Yeşil Biber Cep Telefonu Oyun Havası 

-Elinde biberle oynayan çiftçiler
-Biber kasası detay
-Sera detay
-Aktüel görüntü
-Biber serası detay
-Biberler detay
-Biberlerin toplanması
-Ali Celbiş’in biber toplaması
-Ali Celbiş röp
-detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Kilogramı 8-9 liraya çıkan biber fiyatından mutlu olan üretici çiftetelli oynattırdı ANTALYA

- Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da yüksek seyreden yeşil biber fiyatlarından mutlu olan üretici hasat yapılan sera içinde ellerinde biberlerle çifte telli oynadı. Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi’nde örtü altı serada yeşil biber üretimi yapan iki çiftçiyi, diğer yıllara oranla yüksek seyreden fiyatlar mutlu etti. Diğer işçiler sera içinde biber hasadı yaparken iki çiftçi el radyodan açtıkları oyun havası eşliğinde oynadı. Her zaman düşük fiyatlardan yakınan çiftçilerin ellerinde biberle hareketli müzik eşliğinde oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İki çiftçinin mutluluk içinde oynamalarını ise arkadaşları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Aksu’daki biber üreticileri de geçen yıla oranla fiyatların yüzde 30-40 yüksek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.
"Fiyatlar sevindirici" Biber üreticisi Ali Celbiş, 20 dönüm serada biber üretimi yaptığını dile getirdi. 40 dönümde yazın yaylada üretim yapmayı planladıklarını kaydeden Celbiş, “ Biberlerin fiyatı geçen yıla göre yüz güldürüyor. Allah bereket versin. Maliyetimizi yüksek ama fiyatlar çok iyi. Bu şekilde devam ederse bizde mutlu oluruz. Geçen yıla göre biberin fiyatı yüzde 30-40 daha yüksek. Tatlı kahvaltılık biber 8-9 TL, sivri 6-7 arasında gidiyor. En düşük 5 en yüksek 9 TL arasında. İhracat ta açık olduğu sürece hem biz hem de herkes kazanır.” dedi.
Türk çiftçisinin çalışkan olduğunu ve ürettiği ürünlerin dünyaya yeteceğini ifade eden Celbiş,“ Şuan bu bibere gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Fiyatlar pahalı değil. Şu fiyatlar çok güzel, yüz güldürüyor. Bu fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor, arkadaşlarımızın da oynaması bizleri de mutlu etti” diye konuştu.

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