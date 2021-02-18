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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yeryüzü Doktorlarından Tel Abyad’da sağlık merkezi

- Yeryüzü Doktorlarından Tel Abyad’da sağlık merkezi

Sağlık merkezinden detay

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Sağlık Hizmeti Gesi İnsani Yardım 


- Sağlık alanında insani yardım çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları, Tel Abyad bölgesinde 5 bin Suriyeliye hizmet veren bir sağlık merkezi açtı. Türk insani yardım derneği örgüt Yeryüzü Doktorları, Suriye’nin Tel Abyad ileçindeki Suluk kasabasında 5 bin Suriyeliye ücretsiz olarak hizmet verebilen bir sağlık merkezi açtı. Ocak ayında açılan sağlık merkezi, şu ana kadar bin Suriyeli çocuğa sağlık hizmeti sağladı. Merkezde çeşitli alanlarda görevli tıbbi uzmanlar görev alıyor. Kış mevsiminde hava koşullarının giderek kötüleşmesiyle bölgede yaşayan ve hastalanan Suriyeli aileler ve çocuklar, Yeryüzü Doktorları tarafından açılan sağlık merkezinde tedavi ediliyor.
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