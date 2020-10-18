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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı

Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı

sahilde güneşlenenler

Sağanak Yağmur Yabancı Turist Doluluk Oranı Yıldızlı Sonbahar 

-denize girenler
-iskelelerde güneşlenenler
-genel, detay

( MUĞLA )- Türkiye sonbaharı Bodrum yazı yaşıyor MUĞLA

- Türkiye’nin büyük bölümünde kendisini hissettiren yağmur ve soğuk havanın tam tersine Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 5 yıldızlı bir çok otel ise yüzde 75 doluluk oranına ulaştı. Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak yağmur ve soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi. 30 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

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