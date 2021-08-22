Yerli ‘Marliyn Monroe’nin dilenci kızı darp ettiği olay ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

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( MARDİN ) MARDİN



- Yerli ‘Marilyn Monroe’ olarak tanınan Melek Karahan, dilenci kızı darp ettiği olay ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken ‘Dilenci kıza vuramazsın’ diyerek küçük kızı savunan adama elindeki cismi fırlattı. Melek Karahan geçtiğimiz günlerde dilenci kızı kaldırıp yere atmak suretiyle darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Olay ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Dilenci kızı darp ettiği için tepki gösteren bir vatandaş ile Karahan arasında yaşanan tartışmada Karahan, ‘Sen dilenci kıza vuramazsın’ diyen vatandaşa elindeki cismi fırlattığı görüntü yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (KA

