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Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

Darp ederken görüntü

Küçük Kız Kamera 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgilere göre, bölgede yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan’ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.
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