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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yerleşim yerlerine kadar inen aç kurtlar kamerada

Yerleşim yerlerine kadar inen aç kurtlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan iki kurt

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Baros Kamera Kar Yağışı 


- Erzincan'da soğuk havada aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar indi. Kış aylarında Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kar ile kaplanan yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan kurtlar merkezdeki yerleşim yerlerine inince paniğe sebep oldu. Barbaros mahallesindeki Esentepe mevkiindeki su depolarına kadar inen 2 kurt güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kırklar tepesi su deposunun güvenlik kameralarına takılan 2 kurt yiyecek bulamayınca kaçarak gözlerden kayboldu.
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