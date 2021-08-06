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Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiyeden detay

Yangın Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Yanan alandan görüntü
-Ekiplerden genel görüntü
-Yangına yakın köyden görüntü

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü. Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede etkisini gösterdi. Köylülerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sarp arazide başlayan yangına karadan ekipler müdahale ederken havadan da bir helikopter müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla büyümeden kısa sürede söndürülen alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.
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