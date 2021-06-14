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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yerel televizyonun yayın aracına faili meçhul saldırı

Yerel televizyonun yayın aracına faili meçhul saldırı

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Televizyon Ticari Taksi Faili Meçhul Polis Ekipleri Saldırı 

-YEREL TELEVİZYONUN ZARAR GÖREN ARACI
-GENEL VE DETAYLAR
-EMİN AYDIN İLE RÖPORTAJ

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'da yaklaşık 4,5 yıl önce yayın hayatına başlayan yerel televizyonun yayın aracı henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken öfkeli bir kişi tarafından yayın aracının camlarının patlatıldığı öğrenildi. Olay yerel televizyonun Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan yayın yaptığı binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece ticari taksi ile bölgeye geldiği öğrenilen şahsın yol kenarında park halinde olan yayın aracının ön ve yan camlarını sert bir cisim ile vurarak kırdıktan sonra çeşitli yerlerine zarar vererek bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Olaydan sabah haberdar olduklarını belirten televizyonun sorumlusu Emin Aydın'ın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini belirten Emin Aydın, "Gece ticari taksi ile gelen bir kişi taksi bölgede beklerken elindeki metal cisim ile aracın camlarını kırıyor. Ve antenini ve bazı yerlerini zarar veriyor. Aynı taksi ile geri dönüyor. Biz şikayetçi olduk. Konuyla ilgili polisin çalışması sürüyor" dedi.

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