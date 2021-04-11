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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu

Yere sprey ile yazı yazarken yakalandı özürle kurtuldu

GENCİN YAZDIĞI YAZI

Sahil Yolu Akalan Kamera Sparta Cep Telefonu 

-ÖZÜR DİLEMESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yere sprey ile yazı yazan genç, vatandaşlara yakalanması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Herkesten özür dileyen genç, bir daha yapmama sözü üzerine vatandaşlar tarafından serbest bırakıldı. Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen vatandaşlar, bir gencin yere sprey ile yazı yazdığını gördü. Yeni yapılan sahil yoluna sprey ile sevgilisiyle ismini kalp yaparak yazan genç, yakalanınca ise ne yapacağını şaşırdı. İznikli gençler tarafından cep telefonu kamerasına alınan genç, özür dileme ve bir daha yapmama sözü üzerine serbest bırakıldı. Sprey ile yerleri yazan gencin Isparta’dan gezmek içim geldiği öğrenildi.
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