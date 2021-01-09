Yenişehir'in içme suyu çilesi Büyükşehir ile son buluyor

-Başkan Zolan'dan görüntü

-Vatandaşların açıklamasından görüntü

-Çalışmalardan detay



( DENİZLİ )- Yenişehir’de içme suyu hatlar yenileniyor DENİZLİ



- Yenişehir Mahallesi'ne 30 yıl önce döşenen içme suyu hatlarının ilk kez baştan aşağıya yenilenmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ömrünü tamamlamış borularda meydana gelen patlaklardan dolayı sık sık su kesintileri yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri soruna el atan Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Yenişehir Mahallesi’nde sürdürdüğü alt yapı çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yenişehir sakinleri bölgedeki içme suyu hatlarının 1990'lı yıllarda yapıldığını belirterek, yaklaşık 30 yıl önce döşenen alt yapının ömrünü tamamladığını, eskiyen su boruları nedeniyle de sık sık su kesintileri yaşadıklarını belirtti.

İçme suyu hatlarının 30 yıl sonra, ilk kez baştan aşağı yenileneceğini kaydeden Yenişehirliler, proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Karataş, mahallenin alt yapısının 1990 yılında yapıldığını anlatarak, "O yılarda burada bin aile oturuyorsa şu anda 4, 5 bin konut var. Şu anda çalışmalar iyi ilerliyor herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımız geniş olduğu için vatandaşlarımızı fazla mağdur etmiyoruz" dedi.

“Sürekli kesintiler oluyordu”15 yıldır Yenişehir'de ikamet ettiğini belirten Mehmet Can Üresin, sorunlarının çözüldüğü içi teşekkür ederek, "Burası eski bir yerleşim yeri. Su sorunumuz sürekli oluyordu. Sürekli kesintiler oluyordu. Bu çalışmalar sayesinde bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Esnaf da rahat edecek. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Şu zor dönemde önce su sorunu çözüldü sonra da korona virüs illeti çözülür inşallah ve herkesin yüzü güler" diye konuştu.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 18 milyon lira yatırım maliyeti ile hayata geçirdiği proje ile Yenişehir Mahallesi'ne 72 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. Proje yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacak.



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